Ziya Rızkı, törenlerle anılacak

Eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı, bu yıl ölümünün 25’inci yıl dönümünde bugün törenlerle anılacak.

Rızkı’nın Girne’deki büstü önünde saat 9.30’da düzenlenecek törende büste çelenkler konularak saygı duruşunda bulunulacak.

Ziya Rızkı için ikinci tören ise Karaoğlanoğlu mezarlığındaki kabri başında saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

Ziya Rızkı’nın hayatı ve mücadelesi ile ilgili konuşmalar yapılacak törende, kabrine çiçekler bırakılacak.

Toplum lideri Ziya Rızkı, Kıbrıs Türk halkına, çalışma yaşamında, varoluş mücadelesinde Serdar, siyasi hayatta Temsilciler Meclisi üyesi ve milletvekili, spor ve kültür adamı ve belediye başkanı olarak üstün hizmetlerde bulunmuştu.

Ziya Rızkı Vakfı, yarın Girne Grand Paşa Otel’de saat 19.00’da resepsiyon düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek resepsiyonda, Ziya Rızkı Vakfı Kurucular Kurulu’nda yer alan 43 kişiye teşekkür plaketi sunulacak.

27/10/2019 10:12