Ziya Rızkı'yı ölümünün 28. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz

İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde öncü, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve serdar olarak hizmetleri bulunan bir kişi…

Ziya Rızkı

MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI…

Ziya Rızkı, 1975’te oluşan ilk Kurucu Meclis’te görev aldı. Milletvekilliği görevi sürerken, Girne Belediye Başkanlığı’na seçilen Rızkı, 1985’te yapılan genel seçimlerde de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

Ziya Rızkı, 1919 yılında Limasol’da doğdu. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde büyük öneme sahip olan Rızkı, Yüksek Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra devlet hizmetine başladı.

1955 yılında, burs alarak İngiliz Çalışma Bakanlığı’nda Çalışma ve İdarecilik konusunda altı ay kurs alan Rızkı, Londra’daki Regent Institute’nün iki yıllık Effective English Correspondence kursuna katıldı.

Rızkı, 1953’ten 1957’ye kadar, Limasol İş Bulma Dairesi Müdürlüğü ve 1957-1963 yılları arasında da Baf ve Limasol kazalarında bölge Çalışma Müdürü olarak görev yaptı.

5 Temmuz 1970 tarihindeki seçimlerde, Limasol bölgesinden Temsilciler Meclisi Türk Üyeliği’ne seçilen Rızkı, 1975’te oluşan ilk Kurucu Meclis’te görev aldı. Milletvekilliği görevi sürerken, Girne Belediye Başkanlığı’na seçilen Rızkı, 1976’da göreve başladığı dönemde ilk Kurucu Meclis Üyeliği’nden istifa etti. Rızkı, 1980’de yapılan belediye seçimlerinde, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Girne Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yeniden seçildi.

Rızkı, 23 Haziran 1985’te yapılan genel seçimlerde de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Girne milletvekili seçildi.

İngilizce ve Rumca bilen Rızkı, 1994 yılında vefat etti.

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27/10/2022 11:55