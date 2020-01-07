Ziyamet ve Boltaşlı'da hortum ve aşırı yağışlar zarara yol açtı

Yenierenköy Belediyesin’e bağlı Ziyamet ve Boltaşlı köylerinde dün akşam meydana gelen hortum ve aşırı yağışlar nedeniyle bazı hayvan üreticisinin mandıralarında ve vatandaşların evlerinde büyük zarar ziyan meydana geldi.

Yenierenköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Belediye ekipleri, zarar gören bölgelerde hasar tespiti yaparak çalışma başlattı. Belediye başkanımız Emrah Yeşilırmak zarar gören vatandaşları gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

07/01/2020 19:12