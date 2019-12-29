Ziyamet’te bir ev yandı!

Ziyamet’te dün Cemal Özer’e (E-54) ait ikametgâhın oturma odası içerisinde muhtemelen sönmemiş sigaranın koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 1 adet çekyat koltuk, 1 adet televizyon, ahşap tavan kaplaması ve oda içerisindeki elektrik aksamları tamamen, 1 adet çekyat koltuk, 2 adet tekli, 2 adet ikili, 1 adet üçlü koltuk, 1 adet ahşap sehpa, 1 adet halı yandı. Soruşturma devam ediyor.

29/12/2019 12:42