Ziyaret Anısına Katip Demir’e Şilt Takdim Edildi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Gazimağusa’da Nusrettin Yuca başkanlığındaki Gaziler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gaziler Cemiyeti Başkanı Nusrettin Yuca, Başkan Katip Demir’in çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti. Yuca, Demir’in vatandaşa yardım eden, tüm hizmetlerini kamu yararına sunan bir lider olduğunu vurgulayarak başarılar diledi.

Başkan Katip Demir de konuşmasında gazilerin bu ülke için yıllar önce verdikleri mücadeleye duyduğu saygıyı ifade etti ve bu takdiri her zaman sürdüreceklerini söyledi. Demir, ülkemizde Gaziler Cemiyeti ve diğer sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek Başkan Yuca ve yönetimine teşekkür etti.

Ergün Yahat