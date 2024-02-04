Ziyech'e 37.5 milyon Euro

CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ile yakından ilgileniyor. Sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışı nedeniyle bu sezon için ayrılığa izin vermedi. Rus basınına konuşan menajeri Batur Altıparmak, "Yakından takip ediyorlar ve tanıyorlar" dedi.

Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'la bu akşam oynayacakları maçın ardından hafta başından itibaren bombaları patlatmak istiyor. Hedefte Chelsea'nin stoperi Malang Sarr ve Real Betis'in ön liberosu William Carvalho var. (FANATİK)

Beşiktaş daha önce de temaslarda bulunduğ Nottingham Forest'ın stoperi Joe Worrall için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da istediği 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun menajeri ile görüştü. (AKŞAM)

Brezilya kulübü Bahia ile Galatasaray'ın yıldızı Tete arasında anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Yönetim bu transferden 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. (FANATİK)

Trabzonspor'un Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez, istediği süreyi alamadığı için mutsuz. İspanyol ekibi de 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 27 yaşındaki Uruguaylı forvetin, ülkesinin takımlarından Penarol ile görüştüğü iddia edildi. (AKŞAM)

Beşiktaş, Chelsea'nin 25 yaşındaki stoperi Malang Sarr için bastırıyor. Yönetim, Le Havre'ye transferi son gün iptal olan yıldızla ilgili Ada'ya çıkarma yapacak. (FOTOMAÇ)

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, Galatasaraylı Hakim Ziyech için kesenin ağzını açtı. Arap ekibinin, Ziyech'e 2.5 yıllık kontrat ve toplam 37.5 milyon Euro teklif götürdüğü ifade edildi. Suudi basını, astronomik teklif nedeniyle Hakim'in izin istediğini bildirdi. (AKŞAM)

Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Christian Eriksen'in peşine düştü. Her an yeni bir imza gelebilir. Görüşmelerin büyük bir gizlilik içinde sürdüğü, Danimarkalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için pazarlıkların yapıldığı belirtildi. (FOTOMAÇ)

Galatasaray, Manchester City'nin sol beki Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetimin daha önce de ilgilendiği İspanyol sol bek, City'de yeteri kadar forma şansı bulamıyor. (FOTOMAÇ)