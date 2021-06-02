Mağusa’da bir evden ziynet eşyası çalan iki kadın tutuklandı. Çalınan ziynet eşyalarının bir kısmının eritilmiş olduğunun tespit edildiği belirlendi.

Ocak-Mayıs 2021 ayları içerisinde, Y.K’e ait ikametgâh içerisinden bayan ve erkek muhtelif altın takılarını çeşitli zamanlarda sirkat eden K. M. (K-22) ve G. A. (K-21) şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlılar tutuksuz yargılanacak

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlıların ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabında siyah naylon bir poşet içerisinde muhafaza edilen 88.400 TL değerinde muhtelif bayan ve erkek altın ziynet eşyalarını sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinen tanık polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili gönüllü birer ifade verdiklerini belirtti.

Sürdürülen soruşturmada sirkat edilen ziynet eşyaları arasında bulunan 1 adet 22 ayar altın bileziğin 04.05.21 tarihinde Lefkoşa’da bir kuyumcu’ya 8400 TL karşılığında bozdurulduğunun tespit edildiğini ve bileziğin emare olarak alındığını belirten tanık polis, zanlıların Lefkoşa’daki ayni kuyumcuya 19.01.21 tarihinde 9850 TL, 15.03.21 tarihinde 4200 TL ve 07.04.21 tarihinde 1100 TL karşılığı altın bozdurduklarının belirlendiğini ancak eritilmiş olmaları nedeniyle emare alınamadığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlıların etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

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02/06/2021 16:52