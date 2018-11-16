Ziynet Sali: Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu

Şarkıcı Ziynet Sali önceki gün Etiler'de bir AVM’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Sali, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında “Sıla, Ziynet Sali'nin kolunu kırdı” iddiaları hakkında konuştu. Sali “Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var. Tabi çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onuda yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten, ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor . konu zaten yargıda avukatım ilgileniyor “dedi.