Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu çiftinden güzel haber

Eylül 2019'da nikah masasına oturan Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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17/01/2020

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Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu çiftinden güzel haber

Eylül 2019'da nikah masasına oturan Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle annebaba olmayı arzu eden 44 yaşındaki popçu, konuşulanlara göre memleketi Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisine başladı.

Eylül 2019'da nikah masasına oturan Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle annebaba olmayı arzu eden 44 yaşındaki popçu, konuşulanlara göre memleketi Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisine başladı.

17/01/2020 10:24
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TAGS: Ziynet Sali-Erkan, Erzurumlu, çiftinden, güzel, haber
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