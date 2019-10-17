Ziynet Sali konserinin tüm geliri, Erkay Yıldız’a bağışlanacak

Kuzey Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığı sırada talihsiz bir kaza sonucu başından yaralanan Erkay Yıldız’ın sağlığına kavuşabilmesi için verdiği mücadele devam ediyor. Bir dizi ameliyatın ardından gelinen son noktada önemli bir beyin operasyonuna girecek olan Erkay Yıldız’a Casino İşletmecileri Birliği’nden de destek geldi.



TSK’dan emekli olan tabip komutanlar tarafından gönüllü olarak GATA Hastanesi’nde gerçekleştirilecek beyin ameliyatı için 27 Ekim gecesi Girne Anfi Tiyatro’da bir etkinlik düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs doğumlu olan ünlü sanatçı Ziynet Sali’nin de sahne alacağı gecede elde edilecek tüm gelir Erkay Yıldız’a bağışlanacak.



Casino İşletmecileri Birliği tarafından dün öğleden sonra Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada; yaşanan olay sonrasında görme yeteneğini kaybeden gazimizin göz ameliyatı Casino İşletmecileri Birliği tarafından karşılanacağı açıklandı.

CİB Genel Sekreteri Ercan Turhan, Genel Koordinatör Ayhan Sarıçiçek, gazi Erkay Yıldız’ın annesi Ferda Uçar ve kardeşi Boran Yıldız’ın yer aldıkları basını bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada daha bir dizi ameliyat geçirerek sağlığına kavuşma mücadelesi veren Erkay Yıldız’a destek kararı alındığı belirtildi. Birlik Genel Sekreteri Ercan Turhan konuşmasında vatani görevi sırasında talihsiz kaza ile ağır yaralanan ve bugüne kadar önemli bir mücadele veren Erkay Yıldız’ın sağlığına kavuşabilmesi için her türlü desteğin verileceğini açıkladı. Turhan KKTC halkının bu anlamlı geceye katılarak Erkay Yıldız’a destek olmalarını istedi.

Toplantıda konuşan anne Ferda Uçar, uzun soluklu bir süreç yaşadıklarını, bu süreçte en önemli mihenk taşlarından birinin dün Casino İşletmecileri Birliği’nin desteğiyle Erkay’a yapılan başarılı göz ameliyatı olduğunu bundan sonraki beklentilerinin beyin ameliyatı ile sağlığına kavuşması olduğunu anlattı. Anne Uçar, oğlunun yaşadığı dramatik süreçte onun yanında olan tüm kişi ve kurumlar yanında son süreçte devreye giren Casino İşletmecileri Birliği yönetimine sonsuz teşekkürlerini iletti. Lha

17/10/2019 00:00