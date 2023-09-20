Ziynet Sali ve LTB Orkestrası Girne’de sahne aldı

Kıbrıslı Türk sanatçı Ziynet Sali ile Lefkoşa Belediye Orkestrası, "Girne Arkın Group Fest 23" kapsamında dün akşam Girne Amfitiyatro'da sahne aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ziynet Sali'nin sahnesi, renkli ışıklandırmalar ve görsel efektlerle süslenirken, sanatçı "Kalbim Tatilde, Ağlar Mıyım Ağlamam" gibi popüler şarkılarını seslendirdi. Sali’ye halk dansları ekibi de eşlik etti.

Gecenin başında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Arkın Group Fest 23’e yaptıkları katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya plaket ve çiçek verdi.