Ziynet Sali’den ilginç ilişki açıklaması

Şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ziynet Sali, Metabolik TV adlı programa katıldı ve soruları yanıtladı. Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, “Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum” dedi. Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, “Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim” dedi.