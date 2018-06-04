Ziynet Sali'den olay paylaşım! Mini şortuyla...

Şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yatmadan önce çektiği bir kareyi paylaştı. Cesur paylaşımlarıyla zaman zaman olay olan Sali yine şaşırtmadı

Kısa bir süre önce İngiltere’de yaptığı çalışmalarla kariyerinde farklı bir adım atan Ziynet Sali samimi paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmayı başarıyor.

Kimi zaman evinin balkonunda güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaşan Sali, bu defa da uyku öncesi çektiği bir selfieyi paylaştı.

Üzerine giydiği mini şortu da kadraja alan Sali yaptığı paylaşımla çok sayıda beğeni aldı.