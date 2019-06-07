Ziynet Sali’den Sezen Aksu’ya teşekkür

Sahneye pullarla bezenmiş mini elbise ve kırmızı çizmeleri ile çıkan Ziynet Sali, programına sevilen parçalarından “Deli Divanenim” ile başladı. Sahne aldığı mekandan övgü dolu sözlerle bahseden şarkıcı “Benim ayağım uğurludur, umarım yaz boyunca şahane bir sezon olur. Bodrum’un bu muhteşem manzarasına karşı sizlerle birlikte şarkılar söyleyeceğim için çok mutluyum” sözlerinin ardından kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin Ramazan Bayramını kutlamayı da ihmal etmedi. Repertuvarında yer verdiği birçok eserini hayranlarıyla birlikte coşkulu bir şekilde seslendiren başarılı sanatçı, sahnede ki cesur danslarıyla da hem kulağa hem göze hitap etti.

ZİYNET SALİ SAHNEDEN SEZEN AKSU’YA TEŞEKKÜR ETTİ.

Türkçe şarkılarının yanı sıra söylediği Yunanca eserlerle de mekanı hınca hınç dolduranlara müzik ziyafeti çeken güzel şarkıcı , Sezen Aksu’nun “Ah İstanbul” parçasını Yunanca okuduğu sırada kendisine Yunanca okuması için izin veren Minik Serçeyi unutmayarak teşekkür etti.