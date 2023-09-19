Zlatan Ibrahimovic sürprizi

Temmuz ayı başında futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic'in Milan idmanında görüntülenmesi dedikoduların fitilini ateşledi.

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19/09/2023

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Zlatan Ibrahimovic sürprizi

Son olarak Milan'da forma giyen ve 1 Temmuz tarihinde futbolculuk kariyerini noktalayan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan ekibinin son idmanında görüntülendi.

Derbide Inter'e 5-1 mağlup olan Milan'da bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda Zlatan Ibrahimovic de yer aldı.

Teknik direktör Stefano Pioli'nin yanında görüntülenen Zlatan Ibrahimovic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Newcastle United maçı öncesi teknik ekip ve futbolculara moral vermek üzere idmana geldiği İtalyan basınında yer aldı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC, MILAN İLE 3 KUPA KALDIRDI

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile 2 Serie A (2010-11, 2021-22) ve 1 İtalya Süper Kupası (2011-12) şampiyonluğu yaşamıştı.

19/09/2023 10:31
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TAGS: Zlatan Ibrahimovic, milan,
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