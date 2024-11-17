ZMO’dan sebze ve meyve üretiminde kriz uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası, hal yasasının tüzüklerinin hazırlanmadığını ve yüksek elektrik maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek çözüm çağrısında bulundu.

Ziraat Mühendisleri Odası, yaş sebze ve meyve üretiminin kayıt altına alınmaması ve hal yasasının tüzüklerinin hala hazırlanmamış olması nedeniyle üreticinin zor durumda olduğunu açıkladı. Oda, üretim ve ithalatın planlanamaması nedeniyle aracıların kazanç sağladığını, üreticilerin ise düşük gelirle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Hal yasası, üretici ile tüketici arasındaki dengenin sağlanabilmesi için önemli bir adım olarak öne çıkarken, 20 ay önce meclisten onaylanan yasanın tüzüklerinin henüz hazırlanmadığına dikkat çekildi. Oda, bu durumun çözülmeden üretimde sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını ifade etti.

Özellikle elektrik fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki etkisi büyük. Temmuz 2023’ten itibaren elektrik fiyatlarının yüzde 123 oranında arttığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası, elektrik maliyetlerinin sulama ve depolama gibi temel üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini, bu durumun üreticilerin maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtti. Türkiye’de tarımsal elektriğin birim fiyatı 3,34 TL iken, Kuzey Kıbrıs’ta bu fiyatın 8,87 TL’ye kadar çıktığına dikkat çekildi.

Ziraat Mühendisleri Odası, ithalatın serbest olduğu ürünlerin fiyatlarının yüksekliğini eleştirerek, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini ifade etti. Üreticilerin yüksek elektrik maliyetlerini karşılamakta zorlandığı ve üretimin azalmasıyla karşı karşıya kalındığı kaydedildi. Oda, çözüm için tarımsal elektriğin sübvanse edilmesi ve hal yasasının tüzüklerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.