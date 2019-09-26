Zokou resmen Mağusa Türk Gücü'nde

Mağusa Türk Gücü, transferin son gününde eski oyuncusu Samuel Zokou'yu kadrosuna dahil etti.

K-Pet Süper Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki haftada gol atamayarak 1 puan toplayan Mağusa Türk Gücü, üçüncü yabancısını belirledi. Sarı yeşilliler, Gürcü forvet Toma Tabatzade ile yollarını ayırdıktan sonra eski oyuncusu Samuel Zokou'yu transfer etti. Golcü futbolcu dün MTG ile ilk antrenmanına da çıktı. Zokou'nun Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Çetinkaya maçında sarı yeşilli forma ile sahada yer alması bekleniyor.

26/09/2019 08:58