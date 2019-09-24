Zokou yeniden Mağusa Türk Gücü'nde

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, eski oyuncusu Samuel Zokou'yu yeniden kadrosuna kattı.

Sezon başında Türkiye BAL Ligi'nden transfer edilen gol kralı Toma Tabatadze ile yollarını ayıran MTG, eski oyuncusu Samuel Zokou ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre Gürcü forvet Toma'dan beklenilen verimi alamayan MTG teknik heyeti, oyuncu ile yolları ayırdı ve Zokou ile anlaştı. İki sezon önce yine MTG forması giyen Zokou'nun bugün sarı yeşillilere imza atması bekleniyor.

24/09/2019 08:35