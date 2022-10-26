Zombi Angelina gerçek yüzünü paylaştı: Hiç estetik yaptırmadım

Angelina Jolie’ye benzemek için geçirdiği estetik ameliyatlarla gündeme gelen Sahar Tabar, aslında hiç bıçak altına yatmadığını itiraf etti.

Zombi gelin ve Zombie Angelina Jolie gibi isimlerle anılan ve hayranı olduğu Hollywood yıldız Angelia Jolie benzemek için bir dizi estetik ameliyat yaptırdığını iddia eden iranlı blogger Sahar Tabar, hapisten çıktıktan sonra gerçek yüzü hakkındaki gerçekleri paylaştı.

HİÇ ESTETİK YAPTIRMADI

Angelia Jolie’ye benzemek için 40 kilo verdiğini ve en az 50 kez bıçak altına yattığını belirten 22 yaşındaki blogger, hayatında hiç estetik ameliyat yaptırmadığını itiraf etti.

HEP ÜNLÜ OLMAK İSTEDİ

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ünlü fenomen 2019 yılında ahlaksızlığa teşvik suçlaması nedeniyle tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.14 ay boyunca hapiste kalan Tabar, cezaevinden çıktıktan sonra çocukluğundan beri hep ünlü olmak istediğini ve şimdiye kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini açıkladı.

"HEPSİ BİLGİSAYAR EFEKTİYDİ"

Sosyal medyada yaptığı korkutucu paylaşımlarıyla gündeme gelen Tabar, "Instagramda gördükleriniz başından beri bilgisayar efektleriydi" dedi.

Şaka olarak paylaştığı efektli fotoğrafların ünlü olmak için iyi bir yol olduğunu "Oyuncu olmaktan daha kolaydı" ifadesiyle dile getiren Sahar, artık Instagram'ı kullanmayı bırakacağını söyledi.

İşte İran'da Rokna kanalına çıkan Sahar Tabar'ın gerçek hali.

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26/10/2022 20:12