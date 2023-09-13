Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Göçük sebebiyle 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye nakledildi.

Bakan Işıkhan: Uzman müfettişler görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan, "Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." dedi.

"Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük"

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Herhangi bir risk olmadığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.