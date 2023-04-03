Zor hareketlerde yarıştılar

ads ads ads ads
03/04/2023

ads
Zor hareketlerde yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Zor Haraketler Torba Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Master Öykü Ergin başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.  

Sikletlerinde 1. Olanlar

Bayanlar Hyong Sonuçları

1.Kategori:      1. Defne Okçu                                    

2.Kategori:      1. Tuana Yeleğen                   

3.Kategori:      1. Havin Yılmaz                                

 4.Kategori:     1. Zehra Naz Ağan                                         

5.Kategori:      1. Sevcan Gül            

 

Erkekler Hyong Sonuçları  

1.Kategori:      1. Sam Norouzi                      

2.Kategori:      1. Diyar Bulegenov                              

3.Kategori:      1. Mohammad Hosseine        

4.Katagori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy                     

5.Kategori:      1. Kerim Karpuz                      

03/04/2023 09:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Taekwondo Karate Judo Federasyonu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.