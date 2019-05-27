Zor olan denenmezse işleri zor

Bugün mecliste hükümet programı okunacak. Bu satırları yazarken birileri hükümet programını konsolide edip son halini veriyordur.

Bu hükümet programındaki hedeflerin hayata nasıl geçirileceği ile ilgili ortaya konacak yaklaşımın farklı olacağını göstermesi için kendine özgü bir söylemi ve ruhu olmalıdır.

‘’Farklı bir ruhu olmalı’’ diye tabir edilenin ne olduğunu birçok sorunumuzun kökünde yatan ekonomi ve T.C. devleti ile olan ilişkimize yansımasını anlatarak başlayalım.

Sürdürülebilir bir ekonomik model için kişinin, şirketin veya devletin gelir pastasını ve çeşitliliğini büyütmesi, giderlerini kesmesinden çok daha zor olduğunda eminim hemfikiriz.

30 yıla yaklaşan iş hayatı gözleminden hareketle bir tespit daha yapayım.

Ne kadar geniş kesimi olumsuz yönde etkilerse etkilesin en kolay karar başka alternatif kalmayınca alınan karardır.

Ekonomi yönetiminde başarı ve maharet, ortaya gelir artırıcı alternatifler koyup, tüm paydaşlar arasında aynı anda iş birliğine yönelik motivasyon yaratmakla mümkün olur.

Başarılı olunması için gerekli olan, fark yaratan yaklaşım ve davranış unsurları bu ana hedef etrafında oluşur.

Yaptığınız tercih ve yönlendirmelerle de zamanın sizi doğru çıkartacağı savı ile gelecek adına hem kurum hem de kendiniz için risk alırsınız. Ersin Tatar ekonomideki başarının resmini bu hükümet programında anlaşılır bir şekilde çizmeyi denemesi lazım.

Bizde ekonomi yönetiminde yer alanlar ya da bu konuda yorum yapanlar, başka da alternatif kalmadığında, kolay olanı seçip kamu giderlerini kesme yoluna gitmeyi bir marifet olarak görüyorlar.

Bunu da Türkiye istedi diye kendilerince çaktırmadan topluma altyazı geçerek açıklamayı siyaset yapmanın zorluğu olarak gösteriyorlar.

Maliye ve ekonomi yönetiminde olanlar bu eksik ekonomi yönetimi tanımlamasından dolayı kendilerince ‘’zor’’ olan bu görevin sözcülüğünü yapıp, başarıyı yalnızca bu kritere indirgemeyi normalleştirmekte yol aldılar.

Mali yönetim açısından bu hükümetin değer yaratacağı ve farklı bir iktidar olduğunu göstereceği konu kamudaki gider kısıtlaması ile sınırlı olmaması lazım.

Bize açıkçası geldiğimiz noktada gider bütçesini ve bütçe açığını söyleyecek muhasebecilerden ziyade ticari finanstan anlayan ticaret hacmini artırarak devletin gelirlerini artıracak fikirler ve bunları hayata geçirecek yetkinlikte kişiler ya da danışmanlar lazımdır.

Zor olan giderlerin kısıtlanmasıyla birlikte vergi oranı artışı hariç geliri artırıcı önerileri ortaya koyup geciktirmeden aksiyon almaktır.

Zor olan Türkiye’deki iktidarı ve onun cesaretlendirmesiyle Türk özel sektörünü denklemin içine çekerek, Kuzey’deki özel sektöre yeni iş alanları ve iş birliği modelleri yaratmaktır.

Karşılıklı yapılması gereken yasal ve prosedür değişiklik önerilerini ortaya koyarak ticaret hacminin artması için çözüm bulmaktır.

Kıbrıs Türk özel sektörünün yatırımlarını geri döndürecek ekonomik ölçek kazanıp ihracata yönelebilmesi için öncelikli olarak Türkiye pazarını özel muafiyetlerle açacak düzenleme ve iş modelleri kurgulayabilmek ve bunu Türkiye’ye kabul ettirebilmektir zor olan.

Hükümet programında bununla ilgili ipuçları ve bunu yapacak birimlerin belirlenmiş olduğunu görmek isteriz.

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Zor olan yalnızca Ankara’dan söyleneni dinlemek değil yönlendirerek talepte bulunmak ve ortak bir sinerji yaratmaktır.

Bulunduğu coğrafyanın da ötesinde bir merkez olma hedefindeki Türkiye için adanın kuzeyinde ekonomik başarı yaratılmasına ‘’ağalık’’ değil, ‘’ağabeylik’’ yaptırtarak başartmaktır zor olan.

Aramızdaki ilişkiyi kamuoyları nezdinde yıpratmanın kime ne fayda sağlayacağının iyi hesap edilmesi gerektiğini anlatabilmek ve ikna edip, söylettirmemektir, zor olan.

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Türkiye’nin talebi doğrultusunda yalnızca giderlere odaklanarak zor olanı yapmamak, olsa olsa bir sonraki krize kadar durumu idare etmemizi sağlayacaktır.

Yalnızca giderlere odaklanmak, belli bir süre sonra yine günden güne düşen hayat standardımızın düşürülen seviyesinin de yüksek olduğu yüzümüze bir kez daha vurulmasına zemin hazırlayacaktır.

Muhalefetteki partilerin ve sendikaların, iktidarı ekonomi yönetimindeki başarı kriterini gider kalemlerinin ötesine genişletmesi için zorlamasının zamanı gelip geçmiştir.

Hükümeti sorumluluk almaya yönlendirmek için toplumsal baskıyı ‘’denklemin gelir tarafında ne yapıyorsunuz’’ söylemine çevirmek çok daha yerinde olur.

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Başarılı oldum diyebilmek için mali yönetimin iki yönünün de olması esastır.

Gelirleri ve gelir çeşitliliğini artırmasını başaramayan ekonomi yönetimi, giderleri kontrol altına alsa da kurumun geleceği için herhangi bir ümit vaat etmediği için görevinden ayrılır ya da alınır.

Özel sektör ve devlet mali yönetiminde genel kabul görmüş başarı kriteri budur.

Ekonomi yönetiminde gider bütçesine odaklanarak günü geçirmek kolaydır. Zor olan gelir çeşitliliğini artıracak ve paydaşlar arasında benzeri motivasyon yaratıp paylaşımı yönetebilmektir.

Devlet yönetiminde iyilik yapmak kolaydır.

Zor olan adalete dayalı dürüst yönetimdir.

Bu hükümet programında iyilik yapmakla adaletli yönetim arasındaki farkı da T.C. devletinin en tepesinden destek almış olan bu hükümet atacağı cesur adımların gerekçesi olarak hem Kıbrıs Türküne hem de T.C. devletine anlatmalıdır.

Bu hükümetin yolu geniş ve açık olsun ama zor olanı yapmayı denemezlerse esas o zaman hepimizin işi zordur.