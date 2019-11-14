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'Zorba' zorbalık yaptı

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14/11/2019
HK

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'Zorba' zorbalık yaptı

Mağusa'da eski kız arkadaşını tehdit eden Mustafa Zorba tutuklandı.

Eski kız arkadaşı S.K ye  “Davaları geri çekmezsen daha çok kötü şeyler olacak” diyerek tehdit eden Mustafa Zorba Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlının eski kız arkadaşı ile aralarında husumet olduğunu belirten polis, zanlının daha önceden S. K.'ye karşı   özel hayatın gizliliğine aykırı suçtan dolayı aleyhinde dava olduğunu söyledi. 

Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının tutuksuz yargılanması yönünde emir verdi 

MHA

14/11/2019 17:56
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TAGS: Mustafa Zorba, haber, kıbrıs
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