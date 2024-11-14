Zorbalar Sokak’ta Çevre Sakinlerini Huzursuz Eden Şahıs Tutuklandı
14/11/2024
Gazimağusa’da dün F.T. (E-45), 89 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kamuya açık bir yer olan Zorbalar Sokak’ta park halindeki araçlar arasında dolaşarak, çevre sakinlerini huzursuz edecek şekilde uygunsuz tavr-ı harekette bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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Kasti hasar, şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık
Ağırdağ’da, A.C’nin (E-36) dün 277 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun gerekçesiyle komşusuna şiddet kullanma tehdidinde bulunup, aralarındaki bahçe duvarını nacakla kırdı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.14/11/2024 11:48