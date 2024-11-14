Zorbalar Sokak’ta Çevre Sakinlerini Huzursuz Eden Şahıs Tutuklandı

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14/11/2024

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Zorbalar Sokak’ta Çevre Sakinlerini Huzursuz Eden Şahıs Tutuklandı

 

Gazimağusa’da dün F.T. (E-45), 89 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kamuya açık bir yer olan Zorbalar Sokak’ta park halindeki araçlar arasında dolaşarak, çevre sakinlerini huzursuz edecek şekilde uygunsuz tavr-ı harekette bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

Kasti hasar, şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık

Ağırdağ’da, A.C’nin (E-36) dün 277 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun gerekçesiyle komşusuna şiddet kullanma tehdidinde bulunup, aralarındaki bahçe duvarını nacakla kırdı. 

Bahse konu şahıs tutuklandı.

14/11/2024 11:48
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TAGS: haber, kıbrıs
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