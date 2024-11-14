Zorbalar Sokak’ta Çevre Sakinlerini Huzursuz Eden Şahıs Tutuklandı

Gazimağusa’da dün F.T. (E-45), 89 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kamuya açık bir yer olan Zorbalar Sokak’ta park halindeki araçlar arasında dolaşarak, çevre sakinlerini huzursuz edecek şekilde uygunsuz tavr-ı harekette bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

Kasti hasar, şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık

Ağırdağ’da, A.C’nin (E-36) dün 277 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun gerekçesiyle komşusuna şiddet kullanma tehdidinde bulunup, aralarındaki bahçe duvarını nacakla kırdı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.