Zorla fuhuş yaptırdı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlı Morrison Iguodala’nın Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.03.2020-13.04.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve ismini Rebeka olarak bildiği sevgilisi ile Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Morrison Iguodala’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, hale hazırda ismi bilinen fakat soy ismi bilinmeyen 1 kadın ve henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, meselenin yeni başlamış olup geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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14/04/2022 15:31