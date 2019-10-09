Zorlu Maç DAÜ'nün: 26-27

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı DAÜ 27-26 kazandı.

Hentbol Büyükler Ligi’nde 2019-2020 Sezonu bu akşam oynanan Esentepe-DAÜ kadınlar maçı ile start aldı. Sezon öncesi oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan DAÜ, 1 yıl aradan sonra yeniden lige katılan Esentepe’ye konuk oldu.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı DAÜ 27-26 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı denk güçler şeklinde geçerken her iki takım da gerek oyun gerekse skor olarak birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Her iki takımın da gol girişimlerinin çoğu başarısızlıkla sonuçlanırken özellikle Esentepe kalecisi Çağla yaptığı kurtarışlarla ilk yarıda dikkatleri üzerine çeken oyuncu oldu ve devre son saniyelerde bulduğu gol ile 13-12 konuk DAÜ’nün üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf DAÜ üst üste bulduğu gollerle aradaki farkı 4 gole çıkarsa da erken toparlanan Esentepe aradaki farkı eritmeyi başardı ve oyuna yeniden denge geldi. Maçın bitimine 10 dakika kala DAÜ yine farkı 4 gole çıkarsa da Ayşe’nin sakatlanıp oyundan çıkmasıyla Esentepe farkı kapattı ama puanı getirecek golü atamadı ve karşılaşma DAÜ’nün 27-26 galibiyetiyle son buldu.

Esentepe’den Sevgi attığı 8 golle takımının en skorer oyuncusu olurken DAÜ’den Ayşe kaydettiği 11 golle maçın en çok gol atan oyuncusu oldu.

09/10/2019 08:59