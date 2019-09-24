Zorlu maç İskele'nin: 1-0

K-Pet Birinci Lig'de ikinci haftanın kapanış mücadelesinde Gençler Birliği, konuk ettiği Esentepe'yi 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Gençler Birliği'ne Esentepe karşısında galibiyeti getiren golü Şenol Şöşfr kaydetti. Gençler Birliği futbolcusu Deniz Kibar, karşılaşmanın 83.dakikasında kırmızı kart görürken, İskele temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı, Esentepe ise 3 puanda kaldı.

Yer: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Emre Çevikdal, Emine Yarkın, İsmail Ercan

Gençler Birliği: Çağatay, Sinan, M.İnanç (59' Ali İmam), Mehmetali, Ertan, Şenol, Ahmet, Emre İmam (Dk.46 Deniz), Mahmut, Bülent, Mehmet Göreli (80'Sertan)

Esentepe: Nersin, Burak(Dk.46 Emre), Kaan, Uğurcan, Onur, Kağan (Dk.78 Hüseyin) Mahmut, Yakup, Şükrü, Eray, Furkan (Dk.87 Hürkan)

Gol: 8'Şenol Şöför (L.Gençler Birliği)

Kırmızı kart: Dk.83 Deniz Kibar (Gençler Birliği)

24/09/2019 08:28