Zorlu maç YDÜ’nün: 56-51

Metgin Ünilig’de şampiyonluğun iddialı ekibi Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı üçüncü çeyrekteki etkili oyunu ile YDÜ 56-51 kazanmayı başardı.

Maça iyi başlayan RDÜ, ilk periyodu 15-9 üstün tamamladı. Farkı kapatmak isteyen YDÜ ikinci çeyrekte performansını arttırdı ve takımlar soyunma odasına 24-24 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte çok iyi savunma yapan ve hücum fırsatlarını da değerlendiren YDÜ, 19-6’lık bir skor yakalayarak son çeyreğe 13 sayı farkla önde girdi. Son bölümde RDÜ’nün farkı eritme çabası sonuç verse de kazanan 56-51’lik skor ile YDÜ oldu.

YDÜ’de Refet Karamustafaoğlu 13 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Alp Rıza 13 verimlilik puanı ile bu alanda takımının en yüksek puana sahip ismi oldu.

RDÜ’de Emmanuel Ilenekhian 18 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak maçı tamamlarken, çabası takımının yenilgisine engel olamadı.

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24/12/2022 20:14