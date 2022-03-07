Zorlu Töre ilk turu geçemedi
UBP’nin Meclis Başkanlığı için Genel Kurul’a önerdiği Zorlu Töre ilk turdan seçilemedi.
07/03/2022
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin adaylığı, Meclis’te yapılan ilk oylama sonucu salt çoğunluğu alamadı. Oylamada ikinci tura geçildi.
Töre, “22” kabul, “24”ret oyu alırken, "1" milletvekili çekimser kaldı. Oylamada "2" oy ise geçersiz sayıldı, "1" boş, "1" çift mühür oy kullanıldı.
Töre’nin seçilebilmesi için ilk 4 oylamada 26 sayısına ulaşması gerekiyor.