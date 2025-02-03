Zorlu Töre’den ana muhalefete ''Oylamada yoksunuz'' tepkisi…

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Cumhuriyet Meclisi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Tasarı 31 kabul oyu ile kabul edilirken UBP milletvekili Zorlu Töre, tasarı oylanırken muhalefet milletvekillerinin salonda bulunmamasına tepki gösterdi. Oturduğu yerden söz alan Töre “Oybirliği ile olan bir yasada ana muhalefet partisi içeride yok. Halk bunu duysun ve bilsin. Oy birliği. Söz konusu olan Türkiye ile yapılan bir anlaşma ama ana muhalefet içeride yok” dedi.