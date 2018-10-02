Zorlu Töre’den zehir zemberek açıklama!

Haber Kıbrıs- Özel

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Başkanı Teberürken Uluçay’ın kendisini şoförünü günde 20 saat çalıştırıp ek mesai uyarısı yapmasının ardından cevap vermekte gecikmedi.

Kanal T’de katıldığı bir programda CTP Milletvekillerini “sarhoşlukla” suçlayan Töre, “Odalarında içki içip, Meclis’te sarhoş geziyorlar” suçlaması yaptı.

İşte Töre’nin açıklamaları:

“Geçen sene yaptıkları saldırılarda Doğuş Derya ve Teberrüken Uluçay beraber içki içti. Doğuş Derya o gece sarhoş oldu ama Teberrüken Uluçay sarhoş olmamıştı. Ama Teberrüken Uluçay’da içkiliydi. O gece başka milletvekilleri de vardı ama biz bunları meclis dinamiğine zarar vermemesi sıkıntı vermemesi ve saygınlığına zarar gelmemesin diye düşündük sonra kendisi ne Meclis Başkanlık divanını çalıştırıyor. Meclis Başkanlık Divanı karar almadan kendi kendine bir takım kararlar üretiyor. Halkın Partisi Milletvekillerinin de haberi yok…”