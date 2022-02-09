Zouma aleyhine kampanyada 80 binden fazla imza

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham'ın Fransız yıldızı Kurt Zouma'nın kedisini tekmelediği görüntü büyük tepki çekti.



Oyuncu, dün takımının Watford'u 1-0 yendiği maçın kadrosunda yer almasına karşın, Zouma için kovuşturma açılması yönündeki kampanya büyük destek gördü. West Ham oyuncusunun bu davranışını eleştirmesine karşın, Change.org'da Zouma için soruşturma açılması yönündeki kampanyayı 80 binden fazla kişi imzaladı. Anti Animal Abuse (Hayvan İstismarına Karşı) örgütünün başlattığı kampanyanın açıklamasında, "Birleşik Krallık'ta hayvanlara istirmar karşıtı kanunlarımız var. Kanunlar zengin, fakir, ünlü veya ünsüz herkese uygulansın" ifadeleri kullanıldı.



Wartford maçında taraftarların top her ayağına gelişinde yuhaladığı Kurt Zouma'nın davranışı bir sponsor firmayı çekilme aşamasına getirdi. Amerika kaynaklı Experience Kissimmee isimli turizm şirketi, Zoma'nın büyük tepkiye karşın maçta oynamasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Experience Kissimmee'nin sosyal medya hesabında, "WHU'dan daha fazla bilgi bekliyoruz, o ana kadar kulüple olan ilişkimiz ve sponsorluğumuzu değerlendireceğiz" denildi.

Zouma'nın kardeşi Yoan tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan video'da Fransız oyuncu bir kediyi önce tekmeledi ardından da kovaladı. Zouma, video'da kediyi tokatlarken de görülüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından Zouma ve kardeşi özür dilemişti.

KURT ZOUMA'YA HAPİS CEZASI İHTİMALİ

Geçen yaz Chelsea'den 29.8 milyon Pound'a West Ham'a transfer olan ve Londra ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Kurt Zouma'ya hapis cezası verilebilir.



İngiltere Parlamentosu'nda geçen yaz kabul edilen yasaya göre, hayvanlara işkence yapanları daha katı cezalar bekliyor. Daha önce sadece 6 ay olan hayvanlara işkence suçu 5 yıla çıkarıldı. Köpek dövüştürenler, atları bakımsız bırakanlar ve ev haylanlarına kötü davrananlar daha uzun süreli cezalar alabilecekler. Başbakan Boris Johnson ve hayvansever eşi Carrie'nin desteklediği yasaya göre her mezbahaneye kamera konulması kararlaştırıldı ve canlı hayvan ithalatı ise yasaklanmıştı.

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09/02/2022 19:12