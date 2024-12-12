Zuckerberg ‘buzları eritme peşinde’: Trump’ın fonuna 1 milyon dolar bağış

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın açılış töreninde kullanılmak için ayrılan fona 1 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon 871 bin lira) bağış yaptı.

6 Ocak 2021’deki beş kişinin öldüğü Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump’ın hesaplarını ‘Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle ‘süresiz olarak’ kapatmıştı.

Trump, 2021’deki bir açıklamasında eski başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak “Ben Beyaz Saray’a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak” demişti.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Meta sözcüsü Zuckerberg’in Trump’ın fonuna bağış yaptığını duyurdu.

Şirketten bağışın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fakat ikilinin Trump’ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesindeki yemekte buluşmasının ardından gelen bağış, “Zuckerberg’in Trump’la olumlu ilişkiler geliştirmeye yönelik bir hareketi” olarak değerlendirildi.

Trump ve Zuckerberg en son kasımda Trump’ın malikanesindeki yemekte görüşmüştü.

Trump’ın politikadan sorumlu Beyaz Saray özel kalem müdür yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, görüşmeye ilişkin açıklamasında Zuckerberg’in, Trump’ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ve aralarındaki ‘sorunlu’ ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını belirtmişti.