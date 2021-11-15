Zuhal Olcay: Bir kostümü 4-5 kez giymeliyiz

Zuhal Olcay, sahne kostümü için harcanan paraları gereksiz bulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Four Seasons Bosphorus Hotel içinde bulunan Aqua Restaurant & Bar’da Konser veren şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konuklarıyla sohbet de eden Olcay, sahne kıyafetlerine çok para harcamayı yanlış bulduğunu dile getirdi.

Gecede bir yeni bir de Özlem Kaya tarafından 3 yıl önce hazırlanan kostümünü giyen sanatçı, “Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok.

Bir kıyafeti az 4-5 kere giymeli, sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kez daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık” dedi.

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15/11/2021 16:02