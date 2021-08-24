Zuhal Topal, Kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Yeni sezonda TV8'de yayın hayatına devam edecek olan oyuncu Zuhal Topal, eşinin işi dolayısıyla yaz tatillerini Kıbrıs'ta geçiriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Kıbrıs'ta Kapalı Maraş ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu Zuhal Topal, son yıllarda kariyerini sunucu olarak sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile anlaşma imzalayan oyuncu, yeni sezonunda TV8'de olacak. Eşi yapımcı ve müzisyen Korhan Saygıner'in işi dolayısıyla yaz tatillerinin tamamını Kıbrıs'ta geçiren oyuncu, Kapalı Maraş'ı ziyarete gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Topal, açıklama olarak 'yaşanmışlıklar, acılar' notunu düştü.

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24/08/2021 11:56