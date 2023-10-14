Züleyha Karaman, kitaplarını imzaladı

Gazeteci Züleyha Karaman, davetli olarak katıldığı, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı.

Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarında, Melekler Yayıncılık standında dün ve bugün kitapseverlerle buluştu.

Verilen bilgiye göre, Züleyha Karaman’ın yeni çıkan “Tarihin Tozlu Raflarında Kalmış Hisler İLHAK” başlıklı kitabı da ilk kez, fuarda okuyucuyla buluştu. Kıbrıs konusunda üç farklı bölümden oluşan kitap merak uyandırdı.