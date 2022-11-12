Züleyha Karaman: Onun da sırası gelecektir Saffet Bey

Özbekistan’ın tarihi şehri Semerkant’ta dün (11 Kasım) yine tarih yazıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanının 39’uncu yıl dönümüne 4 gün kala tarihe tanıklık ettik.

Önemli gelişmeyi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sermerkant’ta yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi’nde, “Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat’a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini” açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve yalnız olmadığını gösterdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, paylaşımında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. KKTC geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadeleri ile KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yaptı.

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Ve KKTC ilk kez, uluslararası bir örgüte anayasal ismi ile kabul ediliyordu.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada bu duruma, “Devletimizin, ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir teşkilata üye olması ise bu tarihi güne, özel bir anlam katmıştır” ifadesi ile dikkat çekti.

Ertuğruloğlu ayrıca, gözlemci üyeliğin tam tanınmaya giden yolun bir başlangıcı olduğu değerlendirmesini de yaptı.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, tarihi kararla ilgili paylaşımı ise Atatürk’ün Kıbrıs’la ilgili sözlerini hatırlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şöyle diyordu;

“Adım adım… O da olacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi.

Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız.”

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İki gün önce, bedenen aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde yad ettiğimiz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kıbrıs’a verdiği önem çok iyi bilinir.

Atatürk’ün Kıbrıs’la ilgili sözleri, değerlendirmeleri bugünün de stratejisine ışık tutar.

Çuvuşoğlu’nun, paylaşımındaki, “Adım adım… O da olacak!” ifadeleri, Atatürk’ün yine bugünlere dair mesaj yüklü bir sözünü akıllara getirdi.

Neydi o?

Olay şöyle gelişir;

Hatay’ın Anavatan’a katılmasını izleyen günlerde, Kıbrıs Türkü ilim insanı Saffet Ergin (Arın Engin), Atatürk’e Kıbrıs’ın geleceğinin ne olacağını sorar.

Atatürk, Saffet Engin’in omuzuna parmaklarının ucu ile hafifçe dokunarak,

“ONUN DA SIRASI GELECEKTİR SAFFET BEY” demiştir.

Sırası geldikçe, adım adım, duvarlar yıkıla yıkıla olması gereken olacaktır.

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Türkiye’nin ve KKTC’nin gayreti ile aşılmaz denen duvarlar aşılıyor ama Lefkoşa’da bazıları ise kafalarındaki duvarları aşamıyor!

“Adım adım… O da olacak!”

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12/11/2022 16:29