Zümrütköy BTM 1.Ligde

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarının sonuncusu dün Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda kalabalık bir futbolsever kitlesi önünde oynandı.

Türkmneköy’den sonra Zümrütköy’de BTM 1’e yükselmeyi başardı. Böylece 2017 -2018 futbol sezonu tüm liglerde tamamlandı Türkmenköy’ün B Grubu’ndan BTM Birinci Lig’e yükselmesinden sonra BTM Birinci Lige play off A Grubu’ndan yükselen ekip, Düzova’yı 3 – 1 mağlup eden Zümrütköy oldu. İsfendiyar Açıksöz ve ekibinin başarıyla yönettiği Düzova –Zümrütköy maçının ilk devresi Zümrütköy’den Cemil ve Düzova’dan Mustafa’nın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Zümrütköy cezalı 3 futbolcusu Tolga Canova, Serkan Kimyacı ve Mustafa Karabetça’dan yoksun çıktığı Düzova maçının ikinci devresinde beraberliğin de kendisine yeteceğinin bilinciyle daha rahat oynarken, Ali Sayalan ve Reşat Erkıvanç’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek, BTM 1. Lige yükseldi.

Kaynak: BRTK