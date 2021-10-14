Zümrütköy’de eroin ve metal detektör ele geçirildi
14/10/2021
Zümrütköy’de eroin ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde yanında metal detektör ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre; Zümrütköy’de, 13.10.2021 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, N.Ö.(E-38)’nün üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 300 miligram ağırlığında eroin türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise bir adet metal detektör bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.