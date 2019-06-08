Zurnacılar'dan Tatlısu Belediyesi'ne Kutlama

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, 5. Cittaslow Belediyesi ünvanını alan Tatlısu Belediyesi'ni kutladı.

İşte Mustafa Zurnacıların mesajı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cittaslow Başkenti Yeniboğaziçi Belediyesi olarak, Kuzey Kıbrıs’ın 5. Cittaslow Belediyesi ünvanını alan Tatlısu Belediyesi'ni gönülden kutlarız. Çevre dostu belediyecilik anlayışı, daha iyi bir yaşam felsefesi ile çıktığımız bu yolda çoğalarak ilerlememiz bizi son derece mutlu etmiştir. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve ekibine teşekkür eder, tüm emeği geçenleri yürekten kutlarım."