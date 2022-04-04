Zurnacılar'dan Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kapatılmasına karşı süresiz oturma eylemi

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04/04/2022

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Zurnacılar'dan Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kapatılmasına karşı süresiz oturma eylemi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, belediyeler reformuyla belediyenin kapatılacak belediyeler arasında yer almasına karşı Meclis önünde süresiz oturma eylemi başlattı.

Kuzey Kıbrıs’ın Cittaslow başkenti de olan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kapatılmasına karşı çıkan Belediye Meclis Üyeleri ile köylülerin de destek verdiği eylem nedeniyle Meclis önü trafiğe kapandı.

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, koalisyon partilerinin grup toplantılarına katılarak Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kapatılmasının neden yanlış olacağını anlatacağı sunum yapacağını söyledi.

04/04/2022 11:16
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TAGS: Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi
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