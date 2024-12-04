Petekkaya çifti Kıbrıs’ta “Ev”lendi

Hem iş hem yatırım

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve eşi Dilek Petekkaya, Kuzey Kıbrıs’ta dikkat çeken Grand Sapphire Blu projesinin yeni reklam yüzü oldu. NorthernLAND’ın hazırladığı kampanya filminde rol alan çiftin zarif uyumu, projeye sıcak ve modern bir hava kattı.

Sadece tanıtımda değil, yatırımda da iddialı olan Erkan Petekkaya’nın projeden bir daire satın aldığı öğrenildi. Ayrıca Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi isimlerin de aynı projede ev sahibi olması, Grand Sapphire Blu’yu sanat dünyasında popüler hale getirdi.

“Petekkaya çifti, reklam filmindeki uyumlarıyla büyülerken, projeye de yıldız ışıltısı kattı!”