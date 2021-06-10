Ağrı'da büyük keşif: 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Varank, Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Tesisin yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını, Ağrı'nın kalkınmasını ve gelişmesini hızlandıracağını, altın üretimi konusunda Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı.

20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi



Bakan Varank Ağrı Mollakara bölgesinde piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Varank, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli bir gelişme. Bulunan rezerv 0,92'lik tenör değeriyle ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız" dedi.



İlk altın dökümüne Erdoğan katılabilir



Bakan Varank, tesisin, işletme döneminde doğrudan 500, dolaylı olarak ise 2 bin vatandaşa ekmek kapısı olacağını kaydetti.



Tesisteki ilk altın döküm işleminin 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Varank, ilk altın dökümüne TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini söyledi.



"Rezerv olarak daha büyük potansiyel söz konusu"



Bakan Varank, hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, rezerv olarak daha büyük bir potansiyelin söz konusu olduğunu, bulunacak yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla ulaşmasını beklediklerini vurguladı.



Varank, madenlerle ekonomik değer sağlarken çevresel hassasiyetleri de en ön planda tuttuklarına dikkat çekti:

"Hem bu projede, hem de faaliyette olan bütün madenlerde sürdürülebilirliğin temeli çevreye saygıdan geçiyor. Proje çerçevesinde kurulacak ileri teknolojili sensörler vasıtasıyla, toz, gürültü, patlatma ve havada gaz ölçümleri düzenli olarak yapılacak. Bu tesiste altın üretimi konusunda kullanılacak en modern yöntemler sayesinde hem rezervleri verimli şekilde değerlendirileceğiz hem de çevresel etkileri minimuma indireceğiz. Tesisin ekonomik ömrünü tamamlamasından sonra, arazinin doğaya yeniden kazandırılması için gerekli rehabilitasyon çalışmaları yürütülecek. Emin olun burada yapılacak ileri teknolojili bu tesis, ülkemize katma değer kazandırırken çevre hassasiyetleri bakımından da örnek bir yer olacak."

Varank, Koza Altın'ın terör odaklarının elinden alınıp TMSF'ye devredilmesinden sonraki başarılı performansını memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.



Altın üretiminde bu yıl için 45 ton hedefi

Aynı törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak" dedi.

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10/06/2021 15:41