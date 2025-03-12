Süper Lig'de 2 derbinin tarihi açıklandı

Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. ve 30. haftalarının maç programını duyurdu.

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12/03/2025

Süper Lig'de 2 derbinin tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların maç programı şöyle:

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TAGS: Süper Lig’, derbi,
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