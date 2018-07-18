150 mülteciyi taşıyan gemi Karpaz açıklarında battı!

Karpaz’da facia, mülteci gemisi battı! Yenierenköy açıklarında bir mülteci gemisinin battığı bildirildi.

Bu sabah 06.00 saatlerinden itibaren olaya TC Sahil güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Gemide 150 civarında Suriye’deki savaştan kaçan mültecinin olduğu tahmin ediliyor.

Sahil güvenlik kurtarma operasyonu başlattı.

Batan gemide ölülerin de olduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre KKTC makamlarının da müdahalesi ile 101 kişi kurtuldu, 16 kişi öldü, 30 kişi aranıyor

KKTC sahil güvenlik olaya müdahale etmeye çalışıyor…