25 Ocak 2025'te ne olacak? Beklenen tarih geldi çattı!

Gezegenlerin geçidi olarak nitelendirilen bu özel tarihte dört gezegen tüm ihtişamıyla gözlemcilerine görsel şölen sunacak. Güneş Sisteminin düzenini takip edecek gezegenler yan yana bir yelpaze oluşturacak. Bu görünüm bazı burçları derinden etkileyecek.

Bilim insanları tarafından görülmesi oldukça doğal karşılanan bu durumda gezegenler yan yana sıralanıyor. 25 Ocak'ta geçit töreni düzenleyecek gezegenler arasından 4 parlak gezegen gözle görülür şekilde yerlerini alacak.

Kalan gezegenlerin karanlıkta kalması nedeniyle tüm geçidi izlemek isteyen seyirciler teleskoptan faydalanacak.

NASA'nın da yakından takip ettiği bu gökyüzü olayı astroloji tutkunlarını da ilgilendiriyor!

Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars yan yana dizildiğinde tüm burçlar da bunun etkisini görmüş olacak. Ancak 3 burç için durum biraz daha farklı seyrediyor.

GEZEGENLERİN HİZALANMASI 3 BURÇ İÇİN ŞANSI SİMGELİYOR!

25 Ocak'ta hizalanacak gezegenler 3 burç için şans simgesini elinde tutuyor:

Akrep Burcu:

Geçit töreni su burcu enerjisi yayacak. Akrep burçları hedeflerine doğru ilerlemek için bu şansı elinde tutuyor. Adım atmanın zam zamanı!

Oğlak Burcu:

Oğlaklar bu dönemde kendilerini oldukça şanslı hissedecekler. Sosyalleşmek kişisel veya profesyonel planlara doğru ilerlemenin tam sırası!

Balık Burcu:

Bu dönemde büyük miktarda kozmik güce sahip olacak Balıklar, kişisel ve profesyonel olarak hedeflerine ilerlemenin iyi bir fırsatını yakalıyor.

Enerjiden en iyi şekilde yararlanmanın yolu akışa ayak uydurmak olacak.