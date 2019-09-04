5 yılda 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak!

Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji ile hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yeni dünya düzeni elbette en çok meslekler üzerinde hissediliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2018 Geleceğin Meslekleri Raporu’na göre 2018 – 2022 yılları arasında yüksek hızlı internet, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut teknolojisi firmaları yeni teknolojileri adapte etmeye itiyor. Tüm bunların sonucunda da robotlar günlük hayatımızda daha çok yer almaya başlıyorlar.

Robot devriminin her sektörde farklı bir gelişim gösterdiğini belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, ”2022 yılına kadar robot kullanımında insansı robotlar % 23 (finans sektöründe % 35), sabit robotlar % 37 (otomotiv ve tedarik zincirinde % 53), hava ve su altı robotları % 19 (petrol ve gaz üretiminde % 52), insansı olmayan robotlar % 33 (otomotiv ve tedarik zincirinde % 42) düzeyine ulaşacak” dedi.

ANA BECERİLERİN %42’Sİ DEĞİŞMELİ

Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payının da 2022’ye kadar % 16’dan % 23’e çıkacağını anlatan Kuru, ”75 milyon iş pozisyonu insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan da 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. Veri analisti, yazılım, uygulama geliştirici, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığında yeni iş pozisyonları artıyor.” ifadelerini kullandı.

İş gücünün insan ile makine ve algoritmalar arasındaki bölüşümünde makine ve algoritmaların iş saati olarak 2018’de % 29 olan payının 2022’de % 42’ye çıktığının altını çizen Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Şu an hiçbir iş alanında makine ve algoritmaların payı insanın payını geçmezken bu oran 2022’de veri işleme alanında % 62’ye çıkıyor. Bunun yanında makineler ve algoritmalar yavaş yavaş bugün insanların ağırlıkta olduğu iletişim, etkileşim ve yönetim gibi alanlara da giriyor. Yeni iş alanları bu işlerin görülmesi için gerekli yeni beceriler gerektiriyor. Burada iş becerilerinin stabilitesi kavramı ortaya çıkıyor. 2022’ye kadar ana becerilerin % 42’sinin değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı gibi beceriler öne çıkıyor. Bunun yanında yaratıcılık, inisiyatif alma, ikna, müzakere, karmaşık problem çözme, esneklik, ayrıntıyı görme gibi beceriler önemini koruyor.” gerektiriyor. Burada iş becerilerinin stabilitesi kavramı ortaya çıkıyor. 2022’ye kadar ana becerilerin % 42’sinin değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı gibi beceriler öne çıkıyor. Bunun yanında yaratıcılık, inisiyatif alma, ikna, müzakere, karmaşık problem çözme, esneklik, ayrıntıyı görme gibi beceriler önemini koruyor.”

EN AZ 1 AY EĞİTİM

Yeni iş becerileri eksiğinin yalnızca çalışanlar için değil yöneticiler için de söz konusu olduğunu dile getiren Kuru, firmaların yeni iş becerileri açığını kapatmak için yaşam boyu öğrenmeye önem vermeleri gerektiğini vurguladı. 2022’ye kadar çalışanların bilgi ve becerilerini güncellemeleri için yılda ortalama en az 1 ay eğitim almaları gerektiğini söyledi.