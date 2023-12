ABD’nin En İyi 5 Devlet Üniversitesi Arasında Yer Alan Florida Üniversitesi’nin Ödüllü Profesörü DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) tarafından düzenlenen “Tasarla ve İnşa Et” atölye çalışması kapsamında, Florida Üniversitesi’nden ünlü mimar ve akademisyen Prof. Dr. Charlie Hailey, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu.

“Yılın Öğretmeni/Bilim İnsanı” başta olmak üzere birçok ödülün sahibi ve yapılı çevreye multidisipliner yaklaşımlar getiren altı önemli kitabın da yazarı olan Prof. Dr. Hailey, 15 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gelen ilk Fulbright Uzmanı oldu.

8 gün süren atölye çalışmasına DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden toplam 31 öğrenci katıldı. Atölye çalışmasının liderliğini DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, yürütücülüğünü Prof. Dr. Charlie Hailey ve organizasyonunu DAÜ Mimarlık Fakültesi bünyesindeki ISBE Merkezi üstlendi. Söz konusu atölye çalışmasında deneyimsel öğrenme ve yapısalcı yaklaşım metodu kullanıldı.

Proje kapsamında Prof. Dr. Charlie Hailey DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ekolojik okuryazarlık için ‘açık hava öğrenme modülü’ tasarladı. Tasarlanan bu modül öğrencilerle birlikte inşa edilerek, fakültenin sosyal sorumluluk misyonu kapsamında Yeniboğaziçi İlkokulu’na hibe edildi.

15 Aralık 2023 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde projeye ilişkin Halka Açık sunum gerçekleştirildi. Sunuma; DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği temsilcileri, öğrenciler ve halktan 100’ün üzerinde kişi katıldı.

“Öğrenciler Tüm Zorlukları Kararlılıkla Göğüsledi”

Sunumun açılışında konuşan DAÜ Mimarlık Fakültesi ISBE Merkez Başkanı Prof. Dr. Kokan Grchev, atölye çalışması boyunca DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Hailey’in denetiminde yalnızca zanaata olan tutkularını değil, aynı zamanda hayallerini somut, büyüleyici yapılara dönüştürme yeteneği gösterdiklerini belirtti. Öğrencilerin tasarımlarının yalnızca kağıt üzerinde bir proje olarak kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Grchev, bu tasarımların inovasyon ve sanatsal hünerleri de temsil ettiğini aktardı. DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin kavramlaştırmadan titiz planlamaya ve aktif katılımlı inşaya kadar karşılarına çıkan tüm zorlukları sarsılmaz bir kararlılıkla göğüslediklerini belirten Prof. Dr. Grchev, atölye çalışmasının öğrencilerin yeteneklerini gerçek dünya senaryolarıyla harmanlayarak onları Mimarlık mesleğinin zorluklarına hazırladığını vurguladı. Prof. Dr. Grchev, bu proje ile yalnızca bir dizaynın hayata geçmesini değil, aynı zamanda iş birliği ve uyum içinde çalışmayı, farklı kişiliklerin bir araya gelerek parçalardan daha büyük bir oluşum ortaya çıkarmasını da gözlemlediklerini belirtti. Öğrencilerin mimarlığın pratiğini, fonksiyonellik, sürdürülebilirlik ve ortaya çıkarmış oldukları tasarımın hizmet ettikleri topluma olan etkisini de görme fırsatı bulduğuna işaret eden Prof. Dr. Grchev, genç zihinlerin sorumlu mimarlığın daha iyi bir geleceği şekillendirmedeki önemini görmelerinin ilham verici olduğuna dikkat çekti.

“Projenin Yarattığı Kelebek Etkisi Gelecek Nesillere İlham Verebilir”

ISBE Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç da konuşmasında, Prof. Dr. Hailey ile mimarlık okulundaki ilk yılları üzerinde sohbet ederken kendisine kaos teorisi ile ilgili bir anısını anlattığını, onun bu anısının kaos teorisi ve birlikte çıktıkları yolculuk hakkında düşünmesine neden olduğunu aktardı. “Sanırım hepimiz eğitimimizin ilk aşamalarında kendimizi tırtıl gibi hissediyoruz. Eğitimimiz ilerledikçe, her proje ve her derste edindiğimiz bilgi, beceri ve eşsiz deneyimlerin birikimiyle kendi kozamızı yaratıyoruz. Eğitimimizi tamamlayıp kozamızdan çıktığımızda, tasarladığımız her proje ile kelebek etkisi yaratma potansiyeline sahip oluyoruz. Tıpkı bir kelebeğin kanat çırpışının zincirleme bir reaksiyon başlatabilmesi gibi, bir tasarımcının yaratıcı katkıları, başlangıçta ne kadar küçük olursa olsun, dünyada önemli ve dönüştürücü değişikliklere yol açabilir. Küçük eylemler geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir…” diyen Doç. Dr. Boğaç, bu projenin ilkokul öğrencileri arasında ekolojik tasarım konusunda farkındalık yaratacağına inandığını aktardı. Projenin yarattığı kelebek etkisinin, gelecek nesilleri etkileme ve başkalarına beklenmedik şekillerde ilham verme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Boğaç, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

“Kamusal Yarar Sağlayacak Tasarım Ön Plana Çıktı”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Charlie Hailey sunumunu gerçekleştirdi. Dünyanın çok farklı bölgelerinde eğitimler verdiğini, ancak hiçbir yerde DAÜ’deki kadar kültürel öğrenci zenginliği ile karşılaşmadığını ifade eden Prof. Dr. Hailey, bu zenginliğin önemine vurgu yaptı. Sunumunda DAÜ Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmaların temelinde deneyimsel öğrenmenin bulunduğunu ve bu eğitim metodunun öğrencilerin üretme ve düşünme sürecinde aktif yer almalarını sağlayarak, aynı Mimarların ve İç Mimarların dizayn stüdyolarında yaptığı gibi teori ile pratik arasındaki köprüyü kurduğunu aktardı. Yansıtıcı üretimin iki yaklaşımın birleşimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hailey, bunlardan birincisinin Donald Schon’un tasarımcıların üretim esnasında yansıma elde etme süreci ile çalıştıklarını ve ikincisinin de John Dewey’in düşünme ve yapmayı bir araya getiren pragmatizm felsefesi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hailey, süreçte aynı zamanda kamusal yarar sağlayacak tasarımın ön plana çıktığını; bunun sürdürülebilir, sosyal olarak sorumlu ve ekolojik prensipler üzerinden katılıma açık, üniversite ile toplumu birleştiren ve dayanışmayı teşvik eden bir anlayış olduğunu aktardı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, yaratıcı, katılım odaklı ve ilham veren üretim süreci ile birlikte gerek bu çalışmada yer alan, gerekse bu çalışmanın olabilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Mayıs ayında gerçekleşecek geleneksel Mimarlık Fakültesi Tasarım Haftası etkinliğinde Prof. Dr. Hailey ile öğrencilerinin de katılımı ile bundan sonraki iş birliklerin devam edeceğini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Ziyaret

Prof. Dr. Hailey, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, DAÜ Mimarlık Fakültesi ISBE Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kokan Grchev ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç da yer aldı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileriyle yapmış olduğu topluma faydalı eğitim çalışmalarından dolayı DAÜ Mimarlık Fakültesi’ne ve Prof. Dr. Hailey’e teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Hailey’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

21/12/2023 12:34