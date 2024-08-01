Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini rehin alarak öldürdü

Eski başbakan yardımcısı ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin alarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.



Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

ANNEANNESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ



Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ŞENER, SÖZCÜ'YE KONUŞTU

SÖZCÜ’ye konuşan Abdüllatif Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil.