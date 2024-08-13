Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

Acun Ilıcalı, 4’üncü kez nikâh masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın Muğla’daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.



DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ



Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.

Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.” Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözlerden kaçmamıştı.

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz’laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017’de Şeyma Subaşı ile nikâh masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var. Kaynak:Hürriyet